Gülten Akın 85 yaşında

5 Kasım 2015’te yitirdiğimiz şair Gülten Akın, edebiyatımıza ve yaşamımıza 1956’da Rüzgâr Saati’yle güzel, güçlü ve doğru bir ses olarak girdi. Daima anlamın izini sürdü; Türk şiirinin içerik ve biçimini, etik ve estetik kaygılarını hep yukarıya taşıdı.



Doğumunun 85. yıldönümünde Gülten Akın, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle hazırlanan bir söyleşiyle anılıyor.





Özge Şahin’in (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı) moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye şair Mehmet C. Doğan, Olcay Akyıldız (Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) ve Ruken Alp (Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı) konuşmacı olarak katılacaklar.

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