Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 1999 yılında Ahmet Kaya'nın kariyerini bitiren geceyi anlattı.





"ÇATAL FIRLATANLAR VARDI"

BBC Witness Radyo'ya konuşan Gülten Kaya, "Bir anda o şık hanımefendiler ve beyefendiler birer canavara dönüştü. Eline çatal bıçak alan mı dersiniz, fırlatan mı dersiniz, hakaret edenler mi dersiniz. 5 dakika içerisinde ambians 360 derece değişti. Biraz önce ki hanımefendiler gitmiş yerlerine her an zarar vermeye dönük bambaşka kişilikler gelmiş gibi bir ortam oldu" dedi.

İlk önce tepkinin neden olduğunu anlayamadığını belirten Gülten Kaya, "Hemen akabinde 'Kürt diye bir şey yok' diye bağırmalardan anladım. Aslında kabul edilmeyen şey, şarkının Kürtçe olması Ahmet Kaya'nın Kürt asıllı olmasıydı" şeklinde konuştu.

Yaşananlarla bir anda şoke olduğunu dile getiren Kaya, "'Bölücü, vatan haini ve atın bunu dışarı' diye bağırıyorlardı" ifadelerini kullandı.

AHMET KAYA NE DEMİŞTİ

Ahmet Kaya, 1999 yılında Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü aldığı sırada "Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum" sözleri üzerine tepki çekmişti.