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Gümeli yolundaki heyelanlar korkutuyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Gümeli beldesi arasındaki, Seç ve Tütek Mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda heyelanın meydana geldi.

İHA | 27.02.2018 - 16:58..
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Gümeli beldesinde yağan yağmur nedeniyle Gümeli, Seç ve Tütek mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yolu trafiğe kapattı.

DEV KAYALAR YOLU KAPATTI

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Beldede yağış olmasından dolayı dağdan kopan dev kayalar yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Gümeli yolundaki heyelanlar korkutuyor

MAHALLELERE ULAŞIM KAPANDI

Saydam "Heyelan ile birlikte ağaçlar yolu kapattı. Heyelan nedeniyle yeni yoldan mahallelere ulaşım kapandı. Eski yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Belediye olarak şu an havalar da yağışlı olduğu için yol açma şansımız yok. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım isteyeceğiz. Her hangi bir can kaybımız yok. Yolun bir an önce açılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gümeli yolundaki heyelanlar korkutuyor

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