Gümrüğe takılan spirallere 10 yıla kadar hapis istemi

Morteza Vatani ifadesinde, spiralleri Türkiye'ye getirmesi için arkadaşlarının kendisine verdiğini belirterek, “Gümrüğe beyan edileceğini bilmiyordum. Pişmanım, suç olduğunu bilmiyordum." şeklindeki savunması da iddianameye yansıdı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Morteza Vatani (37) 28 Nisan 2017 günü İran'dan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Vatani gümrüklü salon içerisinde bulunan 'Gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamındaki yeşil hattı geçen şüpheli Vatani, Gümrük Muhafaza Memurları tarafından usulüne uygun şekilde durduruldu ve beraberinde getirdiği valizler X-ray cihazına sevk edildi. X-ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, yapılan kontrollerde valizler içerisinde çok miktarda spiral tespit edildi.

İranlı Vatani gözaltına alındı, 42 bin 126 TL değerinde olduğu tespit edilen 420 adet kaçak spirallere de el konuldu.

“PİŞMANIM, SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Morteza Vatani ifadesinde; "İnşaat işi yapıyorum. Türkiye'ye altıncı gelişim. Turist olarak geldim. Bahsi geçen eşyalar bana ait değil, arkadaşlarım Türkiye'ye getirmem için bana verdi. Bunlar için hiçbir ücret ödemedim. Bu eşyaları beni Türkiye'de karşılayacak olan arkadaşlarım alacaktı. Gümrüğe beyan edileceğini bilmiyordum. Pişmanım, suç olduğunu bilmiyordum." dedi.

Vatani, ifadesinin ardından savcının talimatıyla da serbest bırakıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Morteza Vatani hakkında “Kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmekö suçundan 1,5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Morteza Vatani önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.