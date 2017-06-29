taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5128
EURO
4,0159
ALTIN
140,75
PETR
47,5900

Gümrüğe takılan spirallere 10 yıla kadar hapis istemi

Türkiye'ye kaçak yollardan doğum kontrol aleti 420 adet spirali sokmaya çalışan İranlı Morteza Vatani 10 yıla kadar hapisle yargılanacak.

29.06.2017 - 12:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

spiarali

Morteza Vatani ifadesinde, spiralleri Türkiye'ye getirmesi için arkadaşlarının kendisine verdiğini belirterek, “Gümrüğe beyan edileceğini bilmiyordum. Pişmanım, suç olduğunu bilmiyordum." şeklindeki savunması da  iddianameye yansıdı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Morteza Vatani (37) 28 Nisan 2017 günü İran'dan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Vatani gümrüklü salon içerisinde bulunan 'Gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamındaki yeşil hattı geçen şüpheli Vatani, Gümrük Muhafaza Memurları tarafından usulüne uygun şekilde durduruldu ve beraberinde getirdiği valizler X-ray cihazına sevk edildi. X-ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, yapılan kontrollerde valizler içerisinde çok miktarda spiral tespit edildi.

İranlı Vatani gözaltına alındı, 42 bin 126 TL değerinde olduğu tespit edilen 420 adet kaçak spirallere de el konuldu.

“PİŞMANIM, SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Morteza Vatani ifadesinde; "İnşaat işi yapıyorum. Türkiye'ye altıncı gelişim. Turist olarak geldim. Bahsi geçen eşyalar bana ait değil, arkadaşlarım Türkiye'ye getirmem için bana verdi. Bunlar için hiçbir ücret ödemedim. Bu eşyaları beni Türkiye'de  karşılayacak olan arkadaşlarım alacaktı. Gümrüğe beyan edileceğini bilmiyordum. Pişmanım, suç olduğunu bilmiyordum." dedi.

Vatani, ifadesinin ardından  savcının talimatıyla da serbest bırakıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Morteza Vatani hakkında “Kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmekö suçundan 1,5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Morteza Vatani önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İlginizi Çekebilir
Terörle mücadelenin profesyonel gücü: Sözleşmeli erler
Sözleşmeli erler, Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde yoğun komando eğitiminden geçiriliyor.
Adalet yürüyüşündeki CHP'linin topukları iltihap topladı
Yürüyüşün 15. gününde ayakları iltihap toplayan CHP Konak İlçe Başkanı Şakir Başak "Yürüyüşe hazırlıksız başladım" dedi.
Bursa'da apartmana yılan girdi
İnegöl ilçesinde bir apartmana giren yılan, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından yakalandı.
Minibüs şoförü otizmli çocuğu araçtan indirdi
İstanbul'da Sultanbeyli-Kartal minibüsüne binen bir aile otizmli çocukları ses çıkarıyor diye araçtan indirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

215
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

38
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

70
Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'lilere çağrı

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'lilere çağrı

121
Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

48
Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

21
ABD'nin vize yasağında istediği şartlar

ABD'nin vize yasağında istediği şartlar

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM