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Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Tarihi yapıları ve mimarisiyle ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunan Şanlıurfa'da, Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tarihi Gümrük Hanı, asırlardır ayakta.

AA | 22.10.2018 - 14:51..
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Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi civarındaki Haşimiye Meydanı'nda yer alan ve 1563'te Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa tarafından inşa edildiği belirtilen Gümrük Hanı, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Yetmiş Hanı olarak anılıyor.

TİCARETİN MERKEZİYDİ

İki katlı olup kesme Urfa taşıyla yapılan ve avlusundan Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'ün suyu akan tarihi hanın, Osmanlı döneminde, ticari faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların başında geldiği belirtiliyor.

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

RESTORE EDİLDİ

Şanlıurfa Kültür Sanat Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından 2001'de aslına uygun restore edilerek gelecek nesillere aktarılan Gümrük Hanı, 5 asırdan bu yana işlevselliğini koruyor.

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

ŞANLIURFA'NIN EN ESKİ HANI

Handa 4 nesil terzilik yapan bir ailenin mensubu olan 76 yaşındaki ustalardan Sezai Karakapıcı, "Buraya gelenler atlarını Sipahi Pazarına bırakıp, kervansarayda konaklarmış. Şanlıurfa'nın en eski hanı burasıdır. Kente gelen herkes burada kalırmış. Yağ tüccarları, manifaturacılar, ne ararsanız burada olurdu. Önceden buranın üstü topraktandı, sonradan çatı yapıldı. Gümrük Hanı çok önemli tarihi bir yer. Ben 60 yıldır buradayım daha önce babam buradaydı. Yani 4 nesil biz burada, nereden bakarsanız 150 yıllık geçmişimiz var. Bu dükkanda biz 15 kişi çalışırdık, şimdi tek kaldım. Böyle yerlerin kıymetini bilmemiz lazım çünkü Türkiye'de bu yerlerin sayısı az" dedi.

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor


Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor

Gümrük Hanı, mimari yapısıyla ziyaretçileri çekiyor


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