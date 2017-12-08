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Gümüşhane beyaza büründü

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 45 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezinde kar kalınlığı 16 santimetreye kadar ulaştı.

İHA | 08.12.2017 - 15:10..
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Gümüşhane'de gece yarısına kadar süren yağışın ardından en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece olarak kayıtlara geçerken, kent merkezine son 24 saatte düşen toplam kar miktarı ise 16 santimetreye ulaştı.

45 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İl Özel İdaresi ekipleri ise sabahın ilk saatlerinden itibaren taşımalı eğitim yapılan köyler ile diyaliz hastalarının bulunduğu köylerde öncelikli olarak karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar yağışının ardından merkez ilçede 10, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 5 ve Torul ilçesinde 15 olmak üzere il genelinde toplam 45 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapalı yolların gün içerisinde yapılacak çalışmalarla, tekrar ulaşıma açılması planlanıyor.

Gümüşhane beyaza büründü

ZİGANA GEÇİDİ GEÇİLEMEDİ

Karayolu ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde kar yağışı zaman zaman etkili olurken, özellikle Zigana geçidinde ulaşımın gece boyunca güçlükle sağlandığı, çok sayıda aracın yolda kalması nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldiği bildirildi.

Gümüşhane beyaza büründü

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