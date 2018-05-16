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Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama

Yaralanan teknisyen Levent Coşkun, yanık nedeniyle Trabzon'a sevk edilirken, AFAD ekiplerince tedbir amaçlı 4 kişiye arındırma işlemi yapıldı.

AA | 16.05.2018 - 03:00..
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Gümüşhane Üniversitesindeki merkez laboratuvarda meydana gelen patlamada yaralanan teknisyenlerden Levent Coşkun, vücudunda oluşan yanık nedeniyle Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ayıklanması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan teknisyenlerden Levent Coşkun (33), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Trabzon'a gönderildi.

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama

OLAY YERİNDE BULUNANLARA ARINDIRMA YAPILDI

Patlamada hafif şekilde yaralanan teknisyen Ramazan Kırma ve öğretim görevlisi Yakup Özdemir'in yanı sıra kimyasaldan etkilenebileceği değerlendirilen İsmail Yapıcı ile olaya müdahale eden itfaiye erlerinden Burak Emre Aşkın'a, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) gelen 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler (KBRN) ekibi tedbir amacıyla arındırma işlemi uygulandı.

KİMYASAL BULGUYA RASTLANMADI

Ekiplerin, şahısların eşyalarıyla, üniversite laboratuvarı, olaya müdahale eden itfaiye aracı ve hastanenin acil servisinde yaptığı ölçümlerde ise tehlike oluşturabilecek herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ayıklanması sırasında meydana gelen patlama sonucu, teknisyenler Levent Coşkun ve Ramazan Kırma ile öğretim görevlisi Yakup Özdemir yaralanmıştı.

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