Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

"ERZAK HIRSIZLIĞI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİK"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İlçeye bağlı Yeşilköy'de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine 2 kilometre batıda, Kepçelik sırtındaki JÖPER timimiz saat 06.00 sıralarında 20 metre mesafeden temasa girmiş olup 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Teröristlerin, fotoğraflarından sözde lider kadrodan, 'Zap' telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve İranlı 'Sorej' kod adlı teröristler olduklarına kanaat getirdik."

Vali Memiş, Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın varlığına son verdiklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu başarılı operasyonlar İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu neticesinde başarıya ulaşmıştır. Kendilerine destekelerinden ötürü minnettarız."