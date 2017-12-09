Gümüşhane'de 70 kadın ilk kez sinemaya gitti

Gümüşhane Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden düzenlenerek Gümüşhane’yi sinemasız iller listesinden çıkaran Sema Doğan Parkı'ndaki sinemanın bu seferki konukları kadınlar oldu.

İLK KEZ SİNEMAYA GİTTİLER

3 Aralık Dünya Engelliler haftası kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretleri sırasında kadınların talebi üzerine gerçekleştirilen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Araçla evlerinden alınan ve filmden sonra tekrar evlerine götürülen, büyük çoğunluğu hayatında sinemaya gitmemiş veya çok uzun yıllar önce gitmiş kadınlardan oluşan seyirciler gişe rekortmeni “Ayla” filminin sonunda mutlu olarak salondan ayrıldı.

80 YAŞINDA SİNEMAYLA TANIŞTI

Komşularıyla birlikte hayatında ilk kez sinemaya gelen 80 yaşındaki Sabiha Yağlıdere, filmden çok etkilendiğini, gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, “Film çok güzeldi. Hepimiz ağladık. İlk defa sinemaya geldik. Sinema çok güzel bir şeymiş” derken, Sahure Coşkun ise ’’Hayatımda ilk kez sinemaya gittim. Ağladım, başka filmlere de gelmek isterim” ifadelerini kullandı.