Gümüşhane'de apartman cami

1 Aşama aşama mükemmel çizimler Hollandalı sanatçı Floortje, yaptığı çizimlerin aşamaları gösterdiği paylaşımlarıyla Instagram sayfasından hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşmış. Dikkatimizi çeken bu sayfanın mükemmel fotoğraflarını sizlerle paylaşıyoruz...

2 Lavrov ABD'nin S-400 için yaptırım açıklamasına şantaj dedi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin S-400 kararından dolayı ABD'nin yaptırım açıklamasını ‘şantaj denemesi’ olarak nitelendirdi.

3 Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi Van'ın eşsiz doğası, kültürel yapısı ve masmavi suyuyla öne çıkan Van Gölü kıyısındaki Altınsaç ve İn koyları, "gökyüzüne dokunmak" isteyen yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi oldu.

4 Bin 500 çocuklu konser verilecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla, bin 500 çocuktan oluşan koroyla konser verecek.

5 Meclis'te 'erken seçim' görüşmeleri Erken seçim görüşmeleri TBMM Genel kurulu'nda başladı.

6 ‘Atatürk’ soyadının anısı Soyadı kanununun kabul edildiği 1934 yılında herkes gibi Gazi Mustafa Kemal’e de bir soyad konulacaktı. Peki Paşa’ya verilecek bu isim ne olmalıydı?