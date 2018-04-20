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Gümüşhane'de apartman cami

Arazi şartları nedeniyle 7 katlı yapının üzerine yapılan cami, görenleri şaşkına çeviriyor.

DHA | 20.04.2018 - 13:16..
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Gümüşhane'de apartman cami

Gümüşhane'nin merkezindeki Oltanbey Mahallesi'de yükselen binalar, cami ihtiyacını da beraberinde getirdi.

GÖREN BİR DAHA BAKIYOR

Harekete geçen yetkililer, ilginç bir cami projesi ortaya koydu.

"Apartman cami" konseptiyle yapılan proje, 7 katlı bir apartman görüntüsü veriyor.

Alışılan cami mimarisinden oldukça uzak olan proje, görenleri şaşkına çevirdi.

Gümüşhane'de apartman cami

ARAZİ ŞARTLARI NEDENİYLE...

Caminin alt katları kurs ve kütüphane olarak kullanılacak.

Caminin yapımını üstlenen yetklililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını ifade etti.

ANKARA'DA DA VAR

Gümüşhane'deki apartman caminin bir benzeri de Ankara'da yapılmıştı.

Gümüşhane'de apartman cami

FOTOĞRAF: Ankara'da yükselen apartman cami



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