Gümüşhane'de apartman cami

Gümüşhane'nin merkezindeki Oltanbey Mahallesi'de yükselen binalar, cami ihtiyacını da beraberinde getirdi.
GÖREN BİR DAHA BAKIYOR
Harekete geçen yetkililer, ilginç bir cami projesi ortaya koydu.
"Apartman cami" konseptiyle yapılan proje, 7 katlı bir apartman görüntüsü veriyor.
Alışılan cami mimarisinden oldukça uzak olan proje, görenleri şaşkına çevirdi.
ARAZİ ŞARTLARI NEDENİYLE...
Caminin alt katları kurs ve kütüphane olarak kullanılacak.
Caminin yapımını üstlenen yetklililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını ifade etti.
ANKARA'DA DA VAR
Gümüşhane'deki apartman caminin bir benzeri de Ankara'da yapılmıştı.
FOTOĞRAF: Ankara'da yükselen apartman cami