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Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda Rus ruleti oynayan Astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin hayatını kaybetti.

DHA | 27.12.2017 - 00:14..
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Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 28 yaşındaki astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin, askerlerin yanında Rus ruleti oynadı. Çetin, şakağına dayadığı tabancanın ilk denemede ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti


EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

İlk denemede tabancası ateş alan Çetin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çağırılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Balıkesir'in Gönen ilçesi nüfusuna kayıtlı Rıdvan Çetin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti VİDEO


Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti


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