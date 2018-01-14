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Gümüşhane'de 'Kalandar' geleneği

Asırlardır sürdürülen Kalandar Gecesi (Rumi yılbaşı) kutlamasında gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor.

AA | 14.01.2018 - 04:00..
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Merkeze bağlı Karamustafa köyünde her yıl acak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece, yapılan kutlamalar keyifli anlar yaşatılıyor.

Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte yayla göçünü temsilen kervan yürütüldü, erkekler kadın kılığına girdi.

TAKMA SAKAL TAKTILAR, YÜZLERİNİ BOYADILAR

Bazı erkekler takma sakal ve bıyıkla oyun oynarken, yöreye özgü kıyafetler giyinen çocuklar ise yüzlerini boyadı.

Köy Muhtarı Necati Cebe, köylüler tarafından eski bir kilim üzerinde eğlencenin yapıldığı alana getirildi.

Kutlamada "arı", "otobüs", "yer paylaşma" ve "tilki" adlı oyunlar oynandı. Katılımcıların zor anlar yaşadığı oyunları izleyenler ise keyifli zaman geçirdi.

Gümüşhane'de 'Kalandar' geleneği

"EĞLENCEYİ KÖY MEYDANINA TAŞIDIK"

Cebe, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kalandar geleneğini nesilden nesile taşıdıklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda köy odasında yaptıkları eğlencenin köy meydanına taşındığını belirten Cebe, "Bunlar köyümüzün ve kentimizin adına yapılan şenliklerdir. Biz dedelerimizden bu geleneği aldık, gelecek nesillere aktararak sürdürüyoruz." dedi.

Gümüşhane'de 'Kalandar' geleneği

Etkinlikte eşinin kıyafetini giyerek oyunlara katılan Vedat Çelik, ellerinden geldiğince köydeki eski yaşamı sergilemeye çalıştıklarını aktardı.

Çelik, etkinliğin bir amacının da eğlenirken birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu dile getirdi.

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