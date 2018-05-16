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Gümüşhane'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

tomruk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA | 16.05.2018 - 04:43..
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Kadir Güner'in kullandığı 61 K 0904 plakalı kamyon, merkeze bağlı İkisu mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada, kamyonda bulunan sürücü Güner ile oğulları Recep ve Tuncer Güner yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İtfaiyesi, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Gümüşhane'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

KAMYONDAN ATLAYAN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıları Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk eden ekipler, yaralıların ifadeleri doğrultusunda, kamyonda bulunan bir kişinin kaza anında kamyondan atladığı bilgisine ulaştı.

Arazide çalışma başlatan ekipler, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün muhtarı olduğu öğrenilen İsmail Hakkı Çağlayan'ı (46) kamyonun arka lastiklerine sıkışmış halde buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlenen Çağlayan'ın cenazesi, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Çağlayan'ın oğlu Seyfullah Çağlayan'ın sinir krizi geçirdiği görüldü.

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