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Gümüşhane'de teröristler evlerden erzak çaldı

Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Damlıköy Yaylası’nda, terör örgütü PKK mensupları, pencerelerini ve kapılarını kırarak girdikleri 2 evden erzak çaldı.

DHA | 10.05.2018 - 16:26..
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör olayları sonrası bir bölümü yakalanan ve sayılarının azaldığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özellikle kırsal alanlarda yürütülen geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.

Gümüşhane-Trabzon sınırı kırsalında, geçen ay, teröristler ile güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından özellikle Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar yoğunlaştırıldı.

Gümüşhane'de teröristler evlerden erzak çaldı

Arazide polis ve Jandarma Özel Harekat timlerine destek verilmek üzere gönüllü korucu uygulaması da başlatıldı.

JÖH ve PÖH timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik arandı.

Gümüşhane'de teröristler evlerden erzak çaldı

AÇ KALAN TERÖRİSTLER YAYLA EVLERİNE GİRDİ

Operasyonlar kapsamında yetkililerin, yöre halkına özellikle kırsal alan ve yayla evlerinde erzak ile yaşamsal malzeme bırakılmaması yönündeki uyarılarına rağmen bölgedeki bir grup terörist, 2 yayla evine girerek erzak çaldı.

Hareket kabiliyeti daralan ve yiyecek sıkıntısı yaşayan teröristler, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında, Tonya ve Vakfıkebir ilçe halkının oturduğu Damlıköy Yaylası’nda pencere ve kapılara zarar vererek girdikleri evlerden yiyecek çaldı.

Olayın ardından Gümüşhane ve Trabzon’dan gelen askeri yetkililer, evlerde incelemelerde bulundu.

Gümüşhane'de teröristler evlerden erzak çaldı



Gümüşhane'de teröristler evlerden erzak çaldı

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