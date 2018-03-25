taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

Gümüşhane'de tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gümüşhane-Kelkit karayolunda otomobille tırın çarpışması sonucu gerçekleşen feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA | 25.03.2018 - 20:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gümüşhane’den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) yönetimindeki 28 K 1630 plakalı tır, merkeze bağlı Yeniköy köyü Ulukale Mahallesi yol ayrımında karşı yönden gelen Ömer Ataş idaresindeki 25 LN 837 otomobille kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybetullah Bahçecioğlu (36) bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Gümüşhane'de tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gümüşhane'de tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı


3 KİŞİ ÖLDÜ

İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Heybetullah Bahçecioğlu ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Ataş ile araçta bulunan Öztürk ve Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu
Nusaybin ilçesinde, terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Yetkililer, ölü bulunan kişinin Suriyeli olabileceğini söyledi.
Samsun'da kaçırılmak istenen genç kızı polis kurtardı
Bafra ilçesinde zorla otomobile bindirilerek kaçırılmaya çalışılan genç kızı polis ekipleri kurtardı.
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar
Aydın'da ailesi tarafından alkol içirilip fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan küçük çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu
Yeşilli ilçesinde eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan D.M., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

161
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

65
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

114
DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

108
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

191
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

41
Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM