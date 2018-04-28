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Gümüşhane'de yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde tek katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 28.04.2018 - 03:28..
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Akşam saatlerinde belde merkezinde Arif Onuk’a ait tek katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti.

Gümüşhane'de yangın: 8 kişi dumandan etkilendi


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alevlerin büyümesiyle yan tarafta bulunan Melek Onuk’a ait binada da hasara neden olan yangın Kelkit Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri gelinceye kadar söndürme çalışmaları yürüten 8 vatandaş dumandan etkilenerek bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan Süleyman Aslan, Müttefil Türkel, Hakan Aslan, Melek Onuk, Burak Meral, Hakan Şahin, Adem Aslan ve Fazlı Sezgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

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