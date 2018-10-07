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Gümüşhane'deki 300 yıllık tarihi köprü kayboldu

Tarihi Kınalı Kemer Köprüsü, yaylada ev yapmak isteyenler tarafından söküldü. Böylece 300 yıllık köprü yok oldu.

DHA | 07.10.2018 - 14:12..
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Gümüşhane'nin Arslanca köyü Balahor Deresi üzerinde, harçsız yapılan tarihi Kınalı Kemer Köprü'nün taşlarının, yaylada ev yapmak isteyen kişi ya da kişilerce sökülüp, götürülmesiyle ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ÖRNEK BİR YAPIYDI

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Coşkun Erüz, tarihi Kınalı Kemer Köprü'nün, yıllardır ayakta kalan, örnek yapı olduğunu belirterek, yerinde olmadığını üzüntüyle öğrendiğini söyledi.

Gümüşhane'deki 300 yıllık tarihi köprü kayboldu

"TARİHİ KORUYAMIYORUZ"

Köprünün varlığının yıllardır bilindiğini, ancak yetkililerce tescil edilerek, korumaya alınmadığını öne süren Erüz, "Bölgemiz tarihini böyle koruyor. Yakında hiçbir tarihi yapı kalmayacak. Maalesef korumuyoruz. Tabakhane ve Mumhane köprülerini korumayan, İpek Yolu güzergahındaki Taşköprü ile Salmankaş arasındaki dere üzerinde bulunan tarihi bu köprüyü mü koruyacaktı? Gözünüz aydın. Artık korumak için uğraşılmayacak. Mühendislik harikası, harçsız Kınalı Taş Kemer Köprü yıkıldı." diye konuştu.

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