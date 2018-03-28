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Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo çöp çıktı

Bodrum Gümüşlük'te yapılan dip temizliğinde 506 kilo çöp toplandı.

DHA | 28.03.2018 - 18:44..
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Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, turizm sezonu öncesinde Bodrum koylarını temizlemeye devam etti.

GÜMÜŞLÜKTEN 506 KİLO ÇÖP ÇIKTI

Her hafta farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar, bu hafta da Gümüşlük Koyu'nu temizledi. Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencileri de çalışmaları izledi. Öğrencilere de toplanan atıkların doğada yok olma süreleriyle ilgili bilgi verildi. İki saat süren temizlikte deniz dibinden cam, plastik, teneke, ahşap, alüminyum ve tekstil olmak üzere toplam 506 kilo atık çıkarıldı.

Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo çöp çıktı

19 NOKTADA YAPILMASI PLANLANIYOR

Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Bu sene 19 noktada yapılması planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, 31 Mart'ta Adaboğazı'nda ve ardından Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum'da devam edecek.

Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo çöp çıktı



Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo çöp çıktı



Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo çöp çıktı

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