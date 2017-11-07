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Günay Musayeva: Tolga aylık 500 lira bile veremiyor

Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel hakkında konuştu.

07.11.2017 - 07:49
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Ünlü manken Günay Musayeva, Antalya'da çıktığı defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Günay Musayeva: Tolga aylık 500 lira bile veremiyor

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Oğlu Cihangir'in babası olan eski eşi Tolga Karel'e veryansın eden Günay Musayeva, şunları söyledi: "Oğlum, babasını artık sormuyor. Tolga, aylık 500 lira nafakayı bile veremiyor. Cihangir'i hiç arayıp sormuyor. Çok zor günler geçirdim. Bunların suçlusu Tolga'dır." Musayeva, gazetecilerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Doğru zamanda, doğru kişiyle olursa neden olmasın" dedi.

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