Günay Musayeva: Tolga aylık 500 lira bile veremiyor

Ünlü manken Günay Musayeva, Antalya'da çıktığı defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Oğlu Cihangir'in babası olan eski eşi Tolga Karel'e veryansın eden Günay Musayeva, şunları söyledi: "Oğlum, babasını artık sormuyor. Tolga, aylık 500 lira nafakayı bile veremiyor. Cihangir'i hiç arayıp sormuyor. Çok zor günler geçirdim. Bunların suçlusu Tolga'dır." Musayeva, gazetecilerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Doğru zamanda, doğru kişiyle olursa neden olmasın" dedi.