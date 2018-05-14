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Endonezya'daki saldırıları tek bir aile yaptı

Endonezya'nın Surabaya kentindeki dün üç kiliseye düzenlenen ve 13 kişinin ölmesi, 41 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıların bir aile tarafından yapıldığı öğrenildi.

AA | 14.05.2018 - 09:10..
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Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'da yerel saatle 07.30 sularında üç kiliseye 3 bombalı saldırı düzenlendi.

SALDIRILAR BİR AİLE TARAFINDAN YAPILDI

Saldırıda 13 kişinin öldüğünü belirten Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian, saldırıların arkasından 4 çocuğunu kullanan bir ailenin çıktığını ve hayatını kaybeden 13 kişiden 6'sının aynı aileye mensup saldırganlardan oluştuğunu söyledi.

Karnavian, ailenin, yaşları 12 ve 9 olan iki kız çocuğunun yanı sıra 18 ve 16 yaşında iki erkek çocuğunu da saldırıda kullandıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Endonezya'daki saldırıları tek bir aile yaptı

DEAŞ'LA BAĞLANTILI ÖRGÜTLE TEMAS

Ailenin daha önce Suriye’de kaldığı, ardından ülkeye döndüğü bilgisini paylaşan Karnavian, ailenin, geldikten sonra Endonezya'da DEAŞ'la bağlantılı Jamaah Anshorut Daulah (JAD) isimli terör örgütüyle temas içinde olduğunun iddia edildiğini belirtti.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Öte yandan, DEAŞ'in propaganda aracı olarak kullandığı Amaq ajansı, Surabaya'da kiliselere düzenlenen saldırıları DEAŞ'in üstlendiğini yazdı.

Bölgeye giden Devlet Başkanı Joko Widodo da saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, ülkenin birlik ve beraberliğine tehdit oluşturan aşırıcılığa karşı tüm birimleri mücadeleye çağırdı.

Terörle ancak birlik olarak mücadele edebileceklerini ifade eden Widodo, insanlığa karşı yapılan bu saldırının hiçbir dinle bağdaşmadığını dile getirdi.

Endonezya'daki saldırıları tek bir aile yaptı

İTT'DEN KINAMA

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymi, yayımladığı yazılı açıklamada saldırıları kınadığını belirtti.

Şiddet ve terörün kabul edilemez olduğu, herhangi bir din, ülke, medeniyet veya etnik grupla bağdaştırılamayacağı vurgulanan açıklamada, sivillere karşı şiddet, intihar eylemleri de dahil radikalizm ve terörün hiçbir şeklinin İslamın ilkeleriyle bağdaşmadığı ve Endonezya toplumundaki dini çeşitliği hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bu menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri sunuldu.

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