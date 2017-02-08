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Gündüz vakti yapılan beyaz eşya hırsızlığı kamerada

Beylikdüzü'nde, beyaz eşya dükkanından 2 dakika içerisinde yapılan 9 adet çamaşır makinesi hırsızlığı saniye saniye kameraya yansıdı.

08.02.2017 - 06:44
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Olay, Beylikdüzü Spotçular Çarşısı'nda bugün 08.00 sıralarında meydana geldi. Dükkan sahibi Eser Yılmaz, polisi arayarak 3 kişi tarafından 9 adet çamaşır makinelerinin kamyonete yüklenerek çalındığını bildirdi.

Gündüz vakti yapılan beyaz eşya hırsızlığı kamerada

Bunun üzerine sevk edilen polis ekipleri, işyerinin kamera kayıtlarını inceledi. İncelenen görüntülerde çamaşır makinesi çalınma anının saniye saniye kameraya yansıdığı görüldü.

Gündüz vakti yapılan beyaz eşya hırsızlığı kamerada

Görüntülerde; işçi yeleği giymiş, kafasına kapşon geçirmiş bir kişinin çamaşır makinelerinin olduğu dükkan önüne geliyor, yanaşan kamyonetten inen aynı şekilde giyinmiş bir kişi ile yerdeki kişi, kaldırdıkları çamaşır makinelerini kamyonette bulunan kişiye uzatıyor, 2 dakika içinde 9 çamaşır makinesi yükleyen kişiler, kamyonete binip uzaklaşıyorlar. Görüntülerde şüphelilerin, beğenmedikleri iki çamaşır makinesini de bıraktıkları görülüyor.

Gündüz vakti yapılan beyaz eşya hırsızlığı kamerada

"PAHALI OLANLARI SEÇTİLER"

Hırsızlıkla ilgili konuşan beyaz eşya dükkanın sahibi Eser Yılmaz, "Dün akşam malları burada bırakmıştık, sonuçta bekçimiz var. Bekçi sabah kapıları açmak için iki dakika içeri giriyor. Onu kolluyorlar, arabayla buraya yanaşıp çamaşır makinelerini paldır küldür atıyorlar. Atarken 5 kiloluk makineyi beğenmiyorlar, 9 kiloluk pahalı olanları alıyorlar. 9 taneyle kurtardık, bekçi çıkmasa belki komple götürecekler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 12-13 bin civarı makinelerin fiyatı. Geçen yan tarafta mezarcının hiltilerini çalmışlar, sürekli geliyorlar, gidiyorlar. Zaten ortam malum, iş yok." dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etmeye çalışıyor.

Gündüz vakti yapılan beyaz eşya hırsızlığı kamerada

Gündüz vakti yapılan beyaz eşya hırsızlığı kamerada

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