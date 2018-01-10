Güner Özkul: O evi babama Ferhan Şensoy almadı

Sosyal medyada Ferhan Şensoy hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun, 5 Ocak’ta vefat eden Münir Özkul’un 20 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladığı ve ona Cihangir’den ev aldığı öne sürüldü. İddiaya Münir Özkul’un kızı Güner Özkul yanıt verdi.

"HASTANELER ÜCRET ALMADI"

Özkül, “Babam o evi 70 yaşındayken AKM’de düzenlenen jübile gecesinden elde edilen gelirle aldı. O dönem Kemal Sunal ve Müjdat Gezen babama ‘Sen bu parayı harcarsın. Biz bunu bankaya yatırıp üzerine bloke koyduracağız. Ev bulduğunda paranı alırsın’ demiş. O ev öyle alındı. Babam Ferhan Şensoy’un yanında çalışıyordu. Ferhan Abi borçlarına yardım etmiştir mutlaka. Çünkü yufka yürekli bir adam. Ama ev aldığı iddiası asılsız. Babamın tedavi gördüğü hastaneler ücret almadı. Eski eşiyle ailesi yardım etti, ben ve eşim de elimizden geleni yaptık.” dedi.

Münir Özkul, İsmail Dümbüllü’den aldığı kavuğu 1989 yılında Ferhan Şensoy’a devretmişti.