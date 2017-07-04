Güneş enerjisinde hedef 10 milyon çatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’de güneş enerjisiyle ilgili yeni kararlar yer alıyor.

YAPI RUHSAT İZNİ ARANMAYACAK

Yetkililer, binaların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulacak güneş enerjisi paneli kurulumunda yapı ruhsat izni aranmayacağını açıkladı.

Güneş enerjisi için gerekli olan prosedürler hızlandı. Hızlanan prosedürlerle birlikte 2018’de çatıların güneş panelleriyle dolacak. Bu sayede hem apartmanların masrafları çıkacak, hem de güneşten elde edilecek fazla elektrik şebekeye geri satılabilecek.

YILDA 8-9 BİN LİRA KAZANÇ

Güneş enerjisiyle apartman başına yılda 8-9 bin lira kazanç elde edilebilecek. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, hedefte ise 10 milyon çatı bulunuyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyeden uygunluk yazısı için süre uzun sürüyordu. Yeni yönetmelikle konuya açıklık geldi. Ruhsatla ilgili tadile gerek yok dendi. Bu elimizi rahatlattı. Gittiğimizde uygunluk yazısını kolay alacağız. Belediye ayağını bu şekilde tamamladık” dedi.

FİYATLAR ÇOK DÜŞTÜ

Güneş panellerinin ucuzladığını, maliyetlerin watt başına 5 dolardan 50 cent’e kadar düştüğünü anlatan Erkan, “Bankalardan 8-9 yıla yayılan mikro kredi verilirse herkes yaptırabilecek. 2018’de çatılar hareketlenmeye başlayacak” dedi. Erkan, yaygınlık için emlak ve çevre vergilerinde özendirici düzenleme talep ett