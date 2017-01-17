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Güneş enerjisinden beslenen ev projesi hayata geçiyor

'Güneş Enerjisinden Beslenen Ev ve Şebekelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması' için bir proje geliştirildi.

17.01.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Emlak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünce yürütülen projeyle evlerde güneş enerjisiyle üretilecek elektrikle konut sahiplerine gelir sağlanması hedefleniyor.

Güneş enerjisinden beslenen ev projesi hayata geçiyor

PROJE HAZIRLANDI

Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş danışmanlığında doktora öğrencileri Recep Çakmak ve Yahya Danayiyen'in tez çalışmasında, "Güneş Enerjisinden Beslenen Ev ve Şebekelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması" konulu AR-GE projesi hazırlandı.

Doktora öğrencileri Çakmak ve Danayiyen ile yüksek lisans öğrencisi Sibel Çevik ve Ahsen Ulutaş'ın da katıldığı ve prototipi hazırlanan projeyle tüketicilerinin elektrik faturası tutarının düşürülmesi, dağıtım şebekesindeki kayıpların azaltılması ve şebekenin ömrünün uzatılması hedefleniyor.

ÜRETİM YAPAN TÜKETİCİLER DE OLACAK

Proje kapsamında evlerin çatıları ve güneşe bakan cephelerinin güneş panelleriyle kaplanacağını, böylece konutların hem tüketim hem de üretim yapacağını ifade eden Altaş, "Bu projeyle üretim yapan tüketiciler de olacak. Evinin yapısal özelliğine bağlı olarak duvarına ya da çatısına konulan panelle ürettiği elektriği, tüketmezse elektrik şebekesine satabilecek. Böylece tüketici, üretici olarak para kazanabilecek" dedi.

Güneş enerjisinden beslenen ev projesi hayata geçiyor

KAYIPLAR AZALTILACAK

Konvansiyonel elektrik şebekelerinde birtakım sorunların ortaya çıkabildiğini belirten Altaş, "Bizler de geleceğe şimdiden hazırlık yaparak olası problemlere yönelik çözüm önerilerimizi ve projelerimizi hazırlamaktayız. Bu projede konutların ürettiği ile tükettiği elektrik enerjisi arasında denge sağlamak ve elektrik şebekesinin yoğun olarak kullanıldığı zamanlardaki yükleri yöneterek kayıpları azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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