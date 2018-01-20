taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Güneş enerjisini tamir etmek isterken çatıdan düştü

Muğla'da evinin çatısındaki güneş enerjisini onarmak için çatıya çıkan bir kişi, dengesini kaybedip düşerek öldü.

İHA | 20.01.2018 - 14:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki evinin çatısında bulunan güneş enerjisinin su sızdırdığını fark eden Emin Can, teras katından çatıya geçmeye çalıştı. Bu sırada bastığı kiremidin kırılması sonucu dengesini kaybeden Can, 2 katlı evin çatısından aşağı düştü.

EŞİ GEÇ FARKETTİ

Can, alışveriş için semt pazarına giden eşi tarafından yaklaşık yarım saat sonra yerde yatarken fark edildi. Eşini kanlar içerisinde gören Hatice Can, durumu 112 Acil Servise bildirdi.

Güneş enerjisini tamir etmek isterken çatıdan düştü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emin Can’ı Yatağan Devlet Hastanesine sevk etti. Can, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen Yatağan Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, inceleme yaptı.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Can’ın ölüm haberini alan yakınları, Yatağan Devlet Hastanesi ve olayın yaşandığı yere gelerek gözyaşı döktü. Emekli öğretmen Can’ın evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

Güneş enerjisini tamir etmek isterken çatıdan düştü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD hükümeti kapandı

ABD hükümeti kapandı

182
Bozüyük'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bozüyük'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

104
Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

124
YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

49
ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

171
PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi

PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi

125
Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık

Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM