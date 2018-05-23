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Güneş panelli ‘ayısavar’ yaptı

İstanbul’da yaşayan ve üniversite eğitimini sürdüren bir memur, ayı saldırılarına karşı ‘ayısavar’ adlı takım çantası görünümlü bir cihaz tasarladı.

İHA | 23.05.2018 - 08:50..
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Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Uzaktan Eğitim Programında öğrenim gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üstyapı Projeler Müdürlüğünde görevli memur Şahin Büyükkahraman, akrabalarının yaşadığı Erzincan’da ayı saldırısı tehdidi altındaki arı kovanları için oluşturulan elektrikli tellerin tamirini yaptıktan sonra daha kullanışlı bir sistem düşünüp güneş enerjisiyle çalışan bir düzenek kurguladı.

Güneş panelli ‘ayısavar’ yaptı

AYI GELİNCE SESLİ BİR ŞEKİLDE GÜRÜLTÜ ÇIKARACAK

Üniversite genelinde düzenlenen ‘Süper Bir Fikrim Var’ adlı proje yarışmasına katılıp çıkardığı gürültüyle dikkatleri üzerine çeken takım çantası görünümündeki cihazının kullanışına ilişkin bilgiler veren evli ve 1 çocuk babası Büyükkahraman, “Cihaz güneş panelleriyle elektriği kendisi ürettiği için 24 saat boyunca kullanılabilecek. Ayı geldiği zaman cihaz sensörler aracılığıyla hareketlilik tespit edecek. Canlı varlığı fark edince tepki vererek sesli bir şekilde gürültü çıkaracak.” diye konuştu.

Güneş panelli ‘ayısavar’ yaptı

MALİYETİ 300 LİRA

42 yaşındaki Büyükkahraman 300 liraya mal ettiği ve etkili olacağına inandığı cihazın ayı saldırısı riski bulan köy ve yerleşim yerlerinin yanı sıra kamp alanlarında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Güneş panelli ‘ayısavar’ yaptı

Güneş panelli ‘ayısavar’ yaptı

Güneş panelli ‘ayısavar’ yaptı

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