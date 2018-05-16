Güneşin erittiği kadın

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen ve şu an Antalya'da yaşayan Sibel Oflas'ın vücudunun bazı bölgelerinde 8 yaşındayken siğiller çıkmaya başladı. İlerleyen süre içerisinde de çıkan siğilleri olağan gören Oflas'ın, 30 yaşına geldiğinde ise başında yaralar görüldü.

Sağlık güvencesi olmadığı için hastaneye gidemeyen Oflas, birkaç yıl sonrasında ancak yaraların vücuduna yayılmasıyla soluğu hastanede aldı. Burada muayene olan Oflas'a testlerin ardından ‘epidermodisplazya verrüsiformis’ adı verilen deri hastalığına yakalandığı bildirildi. Nadir görülen hastalık sonrası Oflas'ın yaraları ise güneş ışığının etkisiyle de kansere dönüştü.

YÜZÜNÜ, KULAĞINI VE ELİNİ KAYBETTİ

Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının 1,5 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı. Geçen süre içerisinde kanser hücreleri Oflas’ın vücudunda hızla yayılmaya başladı. Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilk etapta 2 parmağını, ardından tüm elini sardı. Acılara dayanamayan Oflas, 5 gün önce gittiği hastanede elinin kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin iç organları da tehdit edilebileceği bilgisini aldı. Acilen ameliyat masasına yatırılan Oflas’ın eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edildi. Şu anda vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan hücreler, gün gittikçe yayılmaya devam ediyor. Talihsiz kadının tek dileği ise başka organ ve uzuvlarını kaybetmeden hastalığına son verecek bir tedavinin bulunması.





"TÜM ORGANLARIMI KAYBETME RİSKİM VAR"

Kanserin gün ilerledikçe hızlandığını ifade eden Sibel Oflas, tüm organlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Oflas, "Bu hastalık benim bütün vücudumda bulunduğu için ve bunlar kansere dönüştüğü için benim bütün organlarımı kaybetme riskim çok yüksek. Hastalığım çok hızlandı. Tüm organlarımı kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Daha önce yavaş ilerliyordu ama son 1-2 yıldır ciddi anlamda hızlandı. Bütün organlarımı kaybetmemek için gen tedavisi görmem gerekiyor." dedi.

"DOKTORLAR, 'SENİN GİBİSİNİ GÖRMEDİK' DİYORLAR"

Kanser türünün Türkiye’de 15-16 kişide bulunduğunu belirten Oflas, "Türkiye’de de 15-16 kişide bulunuyor ama bütün doktorların söylediği, benim gibi kanserleşme evresine gelmiş bir hasta görmedikleri. Sanırım onların gördükleri benim 20 yıl önceki halim. Benim gibi olan bir hastanın Türkiye’de olmadığını tahmin ediyorum." ifadelerini kaydetti.

YURT DIŞI UMUDU

Kendi araştırması sonucu, İtalya’da hastalığının tedavi edilme olasılığı olduğunu dile getiren Oflas, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

"BİLİYORUM Kİ O ÇARESİZLERİN YANINDADIR"

Oflas, "İnternetten araştırmalarıma göre kelebek hastası bir Alman çocuk, İtalya’daki bir üniversite hastanesinde kendi hücrelerinden deri üretilmiş ve 2 yıl içerisinde çocuk tamamen sağlığına kavuşmuş. Eğer burası benim için de uygunsa, devletimizin bana sahip çıkmasını istiyorum. Beni de oraya göndermesini ya da daha da başka yerler varsa oralarda beni tedavi ettirmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız, beni duysun istiyorum. Biliyorum ki o, mazlumların, çaresizlerin yanındadır, beni duyarsa eminim ki bana da kucak açacaktır." diye konuştu.

"TIP BU KADAR ÇARESİZ OLMAMALI"

Son olarak başka organlarını kaybetmek istemediğini ifade eden Oflas, "Kirpik uçlarım, göz kapaklarımın içerisine girdi. Doktora bunu söylediğimde, ‘göz kapağını almamız gerekir’ dedi. Benim her yerim alınacak. Ben organlarım alınarak bu şekilde nasıl yaşayacağım. İntihar mı edeyim? Nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Organlarım kesiliyor sürekli. Yarım bir insan bile değilim. Buna bir çözüm olmalı, tıp bu kadar çaresiz olmamalı." diyerek uzun süre gözyaşı döktü.