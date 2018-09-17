Güneşlenirken kalp krizi geçiren Alman turist öldü

1 BDDK, swap hesaplanmasında oranları yükseltti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, swap ve benzeri işlemlerin hesaplanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

2 Bale: Ronaldo'suz daha iyi bir takımız Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından daha iyi bir takım olduklarını belirtti.

3 1,5 liraya çorba satan lokantaya ilgi büyük Sakarya'da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının altında satan ve sosyal medyada gündem olan Sami Öztürk, "Sakarya halkı bizi tutuyor, kalitemizden kesinlikle ödün vermedik." dedi.

4 Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı Kayseri'de bir araçla çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

5 Bir arabadan 18 kişi indi Dominik Cumhuriyeti'nde araçtan 18 kişinin inmesi trafik polislerini bile hayrete düşürdü.

6 İngilizler'den Karius'a övgü dolu sözler Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ölüm tehditleri alan Karius, Beşiktaş maçlarında gösterdiği performansla Liverpool taraftarının sevgisini geri kazandı.