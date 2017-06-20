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Güneşten korunma yöntemleri

Güneşten nasıl korunulur? Güneş ışığı en çok kimlere zarar verir? Güneş ışığı ciltte nasıl tahribata yol açar?

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güneş

Yaz mevsimiyle birlikte iyice etkisini gösteren güneş ışınları cildimize bazen telafisi mümkün olmayan zararlar verebiliyor.

GÜNEŞTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

- Sabah 11 ile öğleden sonra 3 arasında güneş ışınları dik olarak gelir, bu saatlerde güneş ışınlarından kaçının.

- Güneş ışınları yansır ve gölgelik alanlara kadar etkisini gösterir, bu sebeple gölgede de tedbiri elden bırakmayın.

- Gün içerisinde en az 15 faktörlü deniz kenarında bulunacaksanız en az 30 faktörlü güneş kremi kullanın.

- Güneş kremini güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürün.

- Özellikle gözlerinizi ve başınızı; güneş gözlüğü, şapka aracılığıyla güneşten koruyun.

- Güneş kremleri suya karşı 50-90 dakika arasında dayanıklıdır. Bu sebeple iki saatte bir veya sudan çıktıktan sonra tekrar güneş kremi sürün.

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