Güneşten korunma yöntemleri

Yaz mevsimiyle birlikte iyice etkisini gösteren güneş ışınları cildimize bazen telafisi mümkün olmayan zararlar verebiliyor.

GÜNEŞTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

- Sabah 11 ile öğleden sonra 3 arasında güneş ışınları dik olarak gelir, bu saatlerde güneş ışınlarından kaçının.

- Güneş ışınları yansır ve gölgelik alanlara kadar etkisini gösterir, bu sebeple gölgede de tedbiri elden bırakmayın.

- Gün içerisinde en az 15 faktörlü deniz kenarında bulunacaksanız en az 30 faktörlü güneş kremi kullanın.

- Güneş kremini güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürün.

- Özellikle gözlerinizi ve başınızı; güneş gözlüğü, şapka aracılığıyla güneşten koruyun.

- Güneş kremleri suya karşı 50-90 dakika arasında dayanıklıdır. Bu sebeple iki saatte bir veya sudan çıktıktan sonra tekrar güneş kremi sürün.