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Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifa etti

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma görevinden istifa etti.

AA | 15.02.2018 - 02:03..
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Zuma, yaptığı basın açıklamasında, Güney Afrika için elinden geleni yaptığını ancak partisinin bölünmemesi için resmen istifa ettiğini açıkladı.

"BÖLÜNMEYE İZİN VERMEYECEĞİM"

Afrika Ulusal Kongresi Partisine (ANC) hayatı boyunca hizmet ettiğini ve tüm enerjisini bunun için harcadığını dile getiren Zuma, 2009'dan beri Güney Afrika Devlet Başkanı olarak Güney Afrika halkına elinden geldiğince hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Zuma, Güven oylamasından korkmadığını ama partisinde kendinden kaynaklı bölünmelere de izin vermeyeceğini belirtti.

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