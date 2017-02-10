taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.698
USD
3,6849
EURO
3,9232
ALTIN
144,94
PETR
55,7100

Güney Afrika parlamentosunda kavga

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın parlamento açılışında yaptığı konuşmayı kesen milletvekilleriyle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı

10.02.2017 - 11:43
  1. Haberler
  2. Dünya

Güney Afrika parlamentosunun 2017 yılı açılış oturumu dün gerçekleştirildi. Ancak adı yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın konuşmasının ülkenin en büyük muhalefet partisi EFF milletvekilleri tarafından bölünmesiyle başlayan oturum vekillerin zorla dışarı çıkılmasıyla sonlandı.

Güney Afrika parlamentosunda kavga

"HAİN" DİYE BAĞIRDILAR

Kırmızı renkte işçi tulumları giyerek parlamentoya gelen EFF milletvekilleri, Zuma’nın konuştuğu sırada ‘Hain’ diye bağırmaya başladı. EFF lideri Julius Malema da ayağa kalkarak, “Başkan Zuma ulusa sesleniş konuşmasını hapiste yapmalı, parlamentoda değil. Zuma meşru bir başkan değildir, Anayasa Mahkemesi’nde görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunması ve parlamentoya seslenmemesi gerekir” diyerek bağırdı.

Güney Afrika parlamentosunda kavga

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Parlamentodaki sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine devreye güvenlik görevlileri girdi. Sputnik'in haberine göre, EFF milletvekilleri ile onları zor kullanarak dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında yumruklaşma yaşandı.

Güney Afrika parlamentosunda kavga

"KÖPEKLER DIŞARI ATILMALI

Bu sıra bir kişinin Güney Afrika’daki bir kabile olan Zuluların yerel dilinde “Köpekler dışarı atılmalı” dediği duyuldu. Milletvekillerinin dışarı atıldığı sırada konuşan Parlamento Başkanı Baleka Mbete de “Size karşı sabırlı olduk, kendinizi ifade etmeniz için bir şans vermeye çalıştık ama bu suiistimal edildi. İdare şekliniz sizi başarısızlığa uğrattı. Mantıksız, sabırsız ve partizansınız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan milletvekillerinin dışarı atılmasının ardından Zuma’nın gülerek “Sonunda” dediği anlar da kameralar yansıdı, daha sonra ise konuşmasına kaldığı yerden devam etti. EFF, milletvekilleri 2014 yılında da benzer bir eylem gerçekleştirmişti.

Güney Afrika parlamentosunda kavga

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

85
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

112
Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

86
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

135
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

8
Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

24
Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM