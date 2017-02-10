Güney Afrika parlamentosunda kavga

Güney Afrika parlamentosunun 2017 yılı açılış oturumu dün gerçekleştirildi. Ancak adı yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın konuşmasının ülkenin en büyük muhalefet partisi EFF milletvekilleri tarafından bölünmesiyle başlayan oturum vekillerin zorla dışarı çıkılmasıyla sonlandı.

"HAİN" DİYE BAĞIRDILAR

Kırmızı renkte işçi tulumları giyerek parlamentoya gelen EFF milletvekilleri, Zuma’nın konuştuğu sırada ‘Hain’ diye bağırmaya başladı. EFF lideri Julius Malema da ayağa kalkarak, “Başkan Zuma ulusa sesleniş konuşmasını hapiste yapmalı, parlamentoda değil. Zuma meşru bir başkan değildir, Anayasa Mahkemesi’nde görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunması ve parlamentoya seslenmemesi gerekir” diyerek bağırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Parlamentodaki sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine devreye güvenlik görevlileri girdi. Sputnik'in haberine göre, EFF milletvekilleri ile onları zor kullanarak dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında yumruklaşma yaşandı.

"KÖPEKLER DIŞARI ATILMALI

Bu sıra bir kişinin Güney Afrika’daki bir kabile olan Zuluların yerel dilinde “Köpekler dışarı atılmalı” dediği duyuldu. Milletvekillerinin dışarı atıldığı sırada konuşan Parlamento Başkanı Baleka Mbete de “Size karşı sabırlı olduk, kendinizi ifade etmeniz için bir şans vermeye çalıştık ama bu suiistimal edildi. İdare şekliniz sizi başarısızlığa uğrattı. Mantıksız, sabırsız ve partizansınız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan milletvekillerinin dışarı atılmasının ardından Zuma’nın gülerek “Sonunda” dediği anlar da kameralar yansıdı, daha sonra ise konuşmasına kaldığı yerden devam etti. EFF, milletvekilleri 2014 yılında da benzer bir eylem gerçekleştirmişti.