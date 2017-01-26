Güney Afrika’da 5 bin kaçak eşek derisi ele geçirildi

Mail&Guardian gazetesinin haberine göre bir konteynerde saklanan 5 binden fazla eşek derisi, çiftliğin yakınlarında yaşayan bir kadının çürümüş et kokusundan rahatsız olup ağaçlara asılmış derilerinin fotoğrafını polise göndermesi üzerine bulundu.

KONTEYNERDE 5 BİN EŞEK DERİSİ BULUNDU

Güney Afrika polisi kaçak olarak kesildiği tespit edilen eşek derilerinin Çin’e gönderilmek üzere depolandığını tahmin ediyor.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR

Canlı eşeklerin bölgede 15-45 dolara satıldığını, bir derinin Çin’de 500 dolardan fazlaya satılabileceğini belirten yetkililer, bir konteyner dolusu eşek derisinin Çin piyasasında değerinin 1 milyon dolara yakın olduğunu söyledi.