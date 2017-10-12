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Güney Afrika'da film sahnelerini aratmayan soygun

Güney Afrika'da bir grup soyguncu, bankaya para getiren aracın içindeki para çantasını gasp etti. O anlar banka güvenlik kamerasına yansıdı.

12.10.2017 - 09:57
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Güney Afrika'nın Gauteng bölgesinde bulunan bir Banka soyguncuların hedefi oldu. Bankanın önünde pusuya yatan adamlarzırlı para aracının gelmesini beklediler. Aracın gelmesiyle harekete geçen çete, para transferini gerçekleştiren görevlilere saldırdı. Ortaya film sahnelerini aratmayan, aksiyon dolu bir hırsızlık çıktı.

PARA DOLU ÇANTA İLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Soygunculardan biri para dolu çanta ile koşarak araçlarına binmeye çalıştı, ancak hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Paraları kaptırmamak isteyen görevli, zırhlı aracı hırsızın üzerine sürdü. Hırsız da can havliyle para çantasını bırakarak araca atladı ve kaçtı. Zırhlı araç ile hırsızların otomobili arasında kovalamaca yaşandı.

Güney Afrika'da film sahnelerini aratmayan soygun VİDEO

Güney Afrika'da film sahnelerini aratmayan soygun

Bir süre sonra hırsızların kaçtığını düşünen görevliler tekrar bankanın önüne geldi. Ancak hemen arkalarından da hırsızlar aynı yere yeniden giriş yaptı. Araç inen bir başka hırsız çantayı almak için koştu. bunu farkeden görevli zırhlı araç ile hamle yapmaya kalktıysa da ağır ve hantal araç ile hızlı davranamadı.

Güney Afrika'da film sahnelerini aratmayan soygun

HIRSIZLAR BU SEFER PARAYLA KAÇTI

Durumu fırsata çeviren hırsızlardan biri görevlilerin üzerine otomatik silahlarla ateş açarken, bir diğeri de para dolu çuvalı araca yükledi. Ardından çete para ile birlikte saniyeler içinde son sürat kaçtılar.

Güney Afrika'da film sahnelerini aratmayan soygun

Geri dönüp adamların peşine düşen görevliler ise hırsızların otomobiline yetişemedi. Olay Guateng eniyetine intikal ederken maskeli hırsızlar henüz bulunamadı.

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