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Güney Afrika'da yangın: 200'den fazla bina kül oldu

Knysna kasabasında çarşamba günü başlayan ve ve soğutma çalışmaları devam eden yangında ölü sayısı 6’ya ulaştı

11.06.2017 - 03:50
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Batı Cape Yerel Yönetimler Sözcüsü James Brent Styan, yaptığı açıklamada, Knysna'da henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktığını ve yangının 100 kilometrekarelik bir alana yayıldığını belirterek "Söndürme ve soğutma faaliyetleri devam ediyor. Ölü sayısı 6’ya ulaştı. 200’den fazla kayıt dışı bina ve 408 farklı yapı yangında tahrip oldu." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'da yangın: 200'den fazla bina kül oldu

Ülkede hafta başından bu yana son otuz yılın en şiddetli fırtınasının yaşandığına dikkati çeken Styan, yangının fırtınanın da etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Güney Afrika'da yangın: 200'den fazla bina kül oldu

Styan yangının verdiği zararın pazartesi açıklanacağını ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

77 bin kişinin yaşadığı bölgeden 10 bin kişinin tahliye edilmişti.

Güney Afrika'da yangın: 200'den fazla bina kül oldu

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