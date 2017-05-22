taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.317
USD
3,5540
EURO
3,9985
ALTIN
143,83
PETR
54,1300

Güney Afrikalı avcı filin altında kalarak can verdi

Güney Afrikalı avcı Theunis Botha çıktığı safari turunda, filin altında kalması sonucu öldü.

22.05.2017 - 15:37
  1. Haberler
  2. Dünya

Botha ve beraberindeki avcı grubu, Zimbabwe'nin Gwai şehrinde avlanmaya çıktıkları sırada bir bebek fil sürüsüyle karşılaştı. Sürünün içinden üç fil, gruba yöneldi.

FİLİN ALTINDA KALDI

Bunun üzerine Botha fillere ateş etmeye başladı. Botha filleri vurmaya çalışırken dördüncü bir fil başka bir yönden avcılara doğru saldırıya geçti ve Botha'yı gövdesinden yakalayıp havaya kaldırdı.

Güney Afrikalı avcı filin altında kalarak can verdi

5 ÇOCUĞU VARDI

Bunu gören avcılardan biri Botha'yı filin elinden kurtarmak için file ateş etti ancak aldığı yaralar neticesinde dengesini kaybeden fil, sırtından düşen Botha'nın tam üzerine yığıldı. Botha filin altında kalıp ezilerek can verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

170
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

202
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

134
CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

191
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

96
Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

203
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM