Güney Afrikalı avcı filin altında kalarak can verdi

Botha ve beraberindeki avcı grubu, Zimbabwe'nin Gwai şehrinde avlanmaya çıktıkları sırada bir bebek fil sürüsüyle karşılaştı. Sürünün içinden üç fil, gruba yöneldi.

FİLİN ALTINDA KALDI

Bunun üzerine Botha fillere ateş etmeye başladı. Botha filleri vurmaya çalışırken dördüncü bir fil başka bir yönden avcılara doğru saldırıya geçti ve Botha'yı gövdesinden yakalayıp havaya kaldırdı.

5 ÇOCUĞU VARDI

Bunu gören avcılardan biri Botha'yı filin elinden kurtarmak için file ateş etti ancak aldığı yaralar neticesinde dengesini kaybeden fil, sırtından düşen Botha'nın tam üzerine yığıldı. Botha filin altında kalıp ezilerek can verdi.