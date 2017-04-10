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Güney Avrupa ülkelerindeki krizin nedeni 'kadın ve içki'

Eurogroup Başkanı, güney Avrupa ülkeleri için söylediği ‘Parayı içkiyle kadına harcıyorlar’ sözlerine açıklık getirdi.

10.04.2017 - 17:21
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Güney Avrupa ülkelerindeki krizin nedeni 'kadın ve içki'

Jereon Dijsselbloem

Yunanistan başta olmak üzere son dönemde ekonomik krizlerle boğuşan güney Avrupa ülkelerinde, müzakerelerdeki sert tutumu nedeniyle pek de sevilmeyen Eurogroup Başkanı Jereon Dijsselbloem, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a verdiği röportajda kullandığı sözler nedeniyle başına açtığı dertleri temizlemeye çalışıyor.

"BÜTÜN PARAYI İÇKİ VE KADINLARA HARCIYORLAR"

Hollanda gazetesine De Volkskrant’a konuşan Dijsselbloem, geçen ayki röportajında sarf ettiği “Bütün paramı içki ve kadınlara harcadıktan sonra gelip sizden yardımınızı isteyemem.” ifadesini, “Bu sözlerimde yorgunluğun da payı var.” diyerek savundu.

‘RÖPORTAJDAKİ ÖFKE, SEKİZ YILLIK KRİZ POLİTİKASININ ÖFKESİ’

Eleştirilere “Savaş suçu işlemişim gibi davrandılar.” diyerek isyan eden ve sözlerinin ‘yardımlaşmayı değil dayanışmayı’ ifade etme şekli olduğunu iddia etti.

Dijsselbloem ayrıca, “Röportajdaki öfke, sekiz yıllık kriz politikasının öfkesi.” diye de ekledi.

Dijsselbloem, başkanlık ettiği Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısında da bu sözler nedeniyle çok sayıda eleştiriye yanıt vermek zorunda kalmıştı.

DIJSSELBLOEM’ÜN EUROGROUP BAŞKANLIĞI TEHLİKEDE

Bu arada görev süresi Ocak 2018’de dolacak Dijsselbloem, koltuğunu her an kaybedebilir. Zira kısa süre önce sandık başına giden Hollanda’da Dijsselbloem’ün Halk Partisi, dört partili koalisyonun dışında kalacağa benziyor.

Halk Partisi’nin koalisyona katılmaması, Hollanda Ekonomi Bakanı olan Dijsselbloem’ün görevini sürdüremeyeceği ve Eurogroup başkanlığı görevini devretmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

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