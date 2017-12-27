Güney Doğu Anadolu'da göçerlerin yayla mutluluğu

ABD'nin Chicaho kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 02.00'de Afrika turunun son durağı Tunus'a geldi.

Teröristlerin baskınlarından dolayı gelen yayla yasağının kaldırılması, hayvancılık yapan insanları mutlu etti.

Malatya'daki bir anaokulunda, aynı sınıfta eğitim gören 5 tek yumurta ikizi ilgi odağı oldu.

Can Bonomo, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozuyla Öykü Karayel'e olan aşkını bir kez daha ilan etti.

1 Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda Rus ruleti oynayan Astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin hayatını kaybetti.

2 Fatih Terim: Florya'daki görüşmeler dışarı sızdırılıyor Hasan Şaş ile Florya'da yaptığı görüşmenin basına yansıdığını söyleyen Fatih Terim, "Florya adeta haber merkezi gibi olmuş" dedi.

3 Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya ABD'nin Chicaho kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

4 Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya y

5 Bulgaristan Türkleri şehitlerini andı Bulgaristan Türkleri, 33 yıl önce totaliter komünist rejim döneminde öldürülen şehitleri için anma töreni düzenledi.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil Türkiye-Çad İş Forumu'nda Türk ve yabancı iş insanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'yı hala sömürmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.