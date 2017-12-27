Güney Doğu Anadolu'da göçerlerin yayla mutluluğu

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan göçerler, yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasının sevincini yaşıyor.
ERDOĞAN KALDIRACAĞINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağını açıklamasıyla umutlanan göçerler yeniden yaylalarda yetiştirdikleri binlerce koyun ve keçiyle ülkedeki hayvancılık sektörüne katkı sunmayı istiyor.
Göçerler terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar sayesinde güvenliğin tesis edildiği yaylalara kavuşmak için heyecanla bekliyor.