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Güney Ege sahilleri giderek doluyor

Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla, seçimlerin ardından çok bekletmeden yeniden doldu taştı.

AA | 30.06.2018 - 15:09..
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Seçimlerin tamamlanmasıyla tatil beldeleri yeniden dolmaya başlarken, 240 bine yakın yatak kapasitesi ile önemli bir destinasyon olan Muğla ve turistik ilçelerinde hafta başından itibaren turizm hareketliliği arttı.

Seçimlerin ilk turda tamamlanmasıyla Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula, Datça, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki merkezlere dönüş yapan tatilciler gönüllerince eğleniyor.

''TÜRK MÜŞTERİLER İÇİN İYİ BİR DÖNEM''

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, seçimler nedeniyle daha önce gelen birçok misafirin, seçimde oy kullanmak üzere kendi illerine geri döndüğünü söyledi.

Seçimin ardından pazartesi ve salı gününden itibaren Bodrum'a dönüşlerin başladığını belirten Kavala, "Bu artarak da devam ediyor. Bu yoğunluğun temmuz ve ağustos ayında herhangi bir sıkıntı olmazsa Türk müşteriler açısından iyi bir dönem olacağını kesinlikle görüyoruz. Bu oylarda otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 90'ların üzerinde olacak." diye konuştu.

Güney Ege sahilleri giderek doluyor

"CİDDİ BİR İÇ PAZAR TALEBİ VAR"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, temmuz ayı itibarıyla rezervasyonlarda artış yaşandığını ifade etti.

Artışın sonraki aylarda da süreceğini anlatan Bülbüloğlu, "Ciddi bir iç pazar talebiyle karşı karşıyayız. Sadece Marmaris’te değil güneydeki bütün destinasyonlarda görüntü böyle. Marmaris dış pazarda çok popüler bir destinasyon. İngiltere’den çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Ocak ayından bu yana bu akış devam ediyor." diye konuştu.

Güney Ege sahilleri giderek doluyor

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