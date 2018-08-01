Güney fili fosili tüm parçalarıyla tamamlanmayı bekliyor

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Elmacık köyünde, güney filinin kazılarda bulunan 3,5 metreye kadar varan savunma dişleri, kaburgası ve çeşitli parçaları Burdur Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

2 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinesinde 2006-2009 yılları arasında Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Elmacık köyü civarında yapılan kazılarda, tarihi 2 buçuk milyon yıl öncesine dayanan filler ile gergedan, toynaklı tür, atların ataları ve su aygırları gibi iri cüsseli hayvanlara ait fosiller bulundu.

EN BÜYÜK FİL TÜRÜ

Ortaya çıkarılan fosiller arasında jeolojik dönemlerde yaşamış en büyük fiil türlerinden biri olan güney filinin 3 buçuk metreye kadar varan savunma dişleri ve çeşitli fosil parçaları dikkati çekiyor.

Burdur kent merkezine 42 kilometre uzaklıkla bulunan ve 2009 yılında kazı çalışmalarının durduğu Elmacık köyü fosil yataklarının, aralarında güney filinin de olduğu jeoloji tarihi boyunca yaşamış iri cüsseli hayvanlarının tüm parçalarıyla bulunmasına olanak sağlayan bir kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.

ZENGİN FOSİL YATAKLARI VAR

Kazı çalışmalarının yapıldığı dönem ekipte yer alan ve fosillerin yerini tespit eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, yaptığı açıklamada, Elmacık köyü civarında büyük cüsseli omurgalı hayvanlara ait zengin fosil yataklarının bulunduğunu söyledi.



