taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Güney Kaliforniya'da sıcaklıklar rekor kıracak

ABD Ulusal Hava Servisi cuma ve cumartesi günleri için tüm Güney Kaliforniya bölgesine aşırı sıcaklar için uyarı yaptı.

İHA | 07.07.2018 - 06:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Servisi cuma ve cumartesi günleri için, ülkenin Güney Kaliforniya bölgesinde etkili olacak aşırı sıcaklar için halkı uyardı. Sıcaklıkların iç bölgelerde 46 dereceye kadar çıkması beklendiği ifade edilirken, okyanusa yakın yerlerde 41 derece civarında olacağı duyuruldu.

"SICAKLIK REKORLAR KİTABINA GİRECEK"

Ulusal Havacılık Servisi yaptığı yazılı açıklamada “Sıcaklar rekorlar kitabına girecek. Bölge de hemen hemen tüm sıcaklık rekorları kırılacak” ifadesini kullandı.

Güney Kaliforniya'da sıcaklıklar rekor kıracak

Yetkililer özellikle sağlık problemi olanları dışarı çıkmamaları için uyardı. Klima gibi soğutma sistemleri olmayanların şehirlerde halk merkezlerinde oluşturulan ve serin hava sağlanan merkezlere gelmesi yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca zorunlu olmadıkça dışarıda çalışılmaması ve mümkün olduğunca çok su tüketilmesi yapılan uyarılar yapıldı.

Serinlemek için birçok Kaliforniyalıların okyanus kıyısına gideceğini öngören yetkililer denize gitmeyi düşünenleri de bölgede olan aşırı rüzgâr ve yüksek dalga tehlikesine karşı uyardı. ABD Orman Servisi, Ulusal Parklar Servisi ve şehirler bölgede aynı zamanda etkili olan, saatte hızı 65 kilometreye ulaşan rüzgârlar ve aşırı sıcaklar nedeni ile ateş yakılmamasını ve halkın olası yangınlara karşı tetikte olmasını beklediklerini açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

46
CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi

CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi

12
Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

9
Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

45
İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

22
İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

34
Zonguldak'ta 4 DEAŞ şüphelisi Suriyeli yakalandı

Zonguldak'ta 4 DEAŞ şüphelisi Suriyeli yakalandı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM