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Güney Kıbrıs seçimlerinde ananın parası kavgası

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı ve başkan adayı Nikos Anastasiadis rakibi Nikolas Papadopulos'a "Batık krediler sorunu ananın parasıyla çözülmeyecek." dedi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 17:28..
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Güney Kıbrıs seçimlerinde ananın parası kavgası

Politis gazetesi Anastasiadis’in verdiği bir röportajda; “Batık krediler sorunu ananın parasıyla çözülmeyecek” şeklinde bir açıklamada bulunduğunu yazdı. Bu sözün, Papadopulos’un seçim kurmaylığınca, Nikolas Papadopulos’un annesi Fotini Papadopulos’a hakaret olarak kabul edildiğini kaydeden gazete, Papadopulos’un kurmaylığının tepki gösterdiğini belirtti.

KIBRISLICA BİR İFADE

Habere göre Anastasiadis, son yaptığı açıklamalarda sözlerinin yanlış yorumlandığını belirterek, Fotini Papadopulos’a büyük saygı duyduğunu, onu eleştirmesinin söz konusu olmadığını ve kendisinin sadece “Kıbrıslıca” bir ifade kullandığını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fotini Papadopulos, özelde Nijerya genelde de Batı Afrika'da kurduğu şirketlerle önemli bir servet edinmiş işadamı Anastasios Leventis'in kızı ve çok tartışılan ilişkileriyle tanınmış Rum siyasetçi Polikarpos Yorgacis'in ilk eşiydi.

Fotini ile Yorgacis'in nikah şahidi olan Yorgos Papadopulos, Yorgacis'in karanlık bir suikaste kurban gitmesinden bir süre sonra Fotini ile evlenmişti. Fotini'nin Yorgacis'ten olma iki çocuğuna da babalık yapmış Papadopulos'un, Fotini ile evliliğinden biri Nikolas olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Annan Planı referandumu sırasında Rum Yönetimi Başkanı olan Papadopulos, referandumda "hayır" kampanyası yürütmüş, televizyonda gözyaşı dökerek Rum seçmenlere "hayır" çağrısı yapmıştı.

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