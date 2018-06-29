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Güney Kıbrıs'ta KKTC akaryakıtına yasak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akaryakıt alınmasına ceza getirdi.

AA | 29.06.2018 - 06:41..
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Güney Kıbrıs'ta KKTC akaryakıtına yasak

GKRY Gümrük Dairesinden yayımlanan genelgeye göre, KKTC’den akaryakıt alan Rumlara, litre başına 4 euro ceza ile tekrar edilmesi halinde araca el koymaya kadar çeşitli cezalar uygulanacak.

Sınır kapılarında görev yapan memurlar, genelge kapsamında KKTC’den Güney Kıbrıs'a geçen araçlarda akaryakıt kontrolleri başlattı.

Türk tarafından gelen araçlarının benzin depolarının doluluk oranını ve göstergelerini inceleyen yetkililer, sürücülerin KKTC’den akaryakıt alıp almadığını denetliyor.

Güney Kıbrıs'ta KKTC akaryakıtına yasak

TÜRK TARAFINDA DAHA UCUZ

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Rum tarafında 1,23 eurodan (6,55 lira), KKTC’de ise 4,30 liradan satılıyor.

RUMLARIN SAVUNMASI "KÖTÜ GAZ SALINIMI"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC’den akaryakıt alınmasının yeşil hat tüzüğüne aykırı olduğu ve kuzeyden alınacak her türden akaryakıtın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde uygulanan kurşun standartlarının üzerinde olduğunu ve atmosfere kötü gaz salınımı yaptığı gerekçesiyle yakıt alımına yasak getirdiğini duyurmuştu.

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