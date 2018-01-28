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Güney Kıbrıs'ta seçim günü

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde halk, yeni liderini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

İHA | 28.01.2018 - 11:31..
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde seçmen sandık başına gitti. Yeni başkanını belirlemek üzere seçime giden Güney Kıbrıs’ta oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Oy verme işlemi 12.00-13.00’te bir saatlik ara verilmesinin ardından 18.00’de sona erecek.

550 BİN 876 SEÇMEN OY KULLANACAK

550 bin 876 seçmenin oy kullanacağı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 9 aday başkanlık için mücadele ediyor. Seçim sonuçlarının saat 21.30’dan sonra kesinleşmesi bekleniyor. Adaylardan birinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oy alan iki aday arasında 4 Şubat Pazar günü ikinci tur için oylamaya gidilecek.

Seçimde son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra Akel’den Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışıyor. Güney Kıbrıs Rum polisi başkanlık seçimleri nedeniyle seçim merkezleri ve ilgili diğer birçok mekânda güvenlik önlemleri aldı. Bu amaçla emniyet güçlerinin izinleri iptal edildi.

Öte yandan, KKTC’de görev yapan çok sayıda Türk gazeteci de bugünkü seçimleri yakından izliyor.

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