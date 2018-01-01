Güney Kore bir tankere daha el koydu

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 5 bin 100 ton kapasiteli "KOTI" adlı tanker ve mürettebatının ülkenin Pyeongtaek-Danjin limanında tutulduğunu, geminin "Kuzey Kore ilişkili" faaliyet nedeniyle inceleneceğini belirtti.

Pyeongtaek Bölge Ofisi'nden bir yetkili de geminin limandan ayrılmasına 21 Aralık'tan bu yana izin verilmediğini kaydetti.

BM KARARIYLA EL KOYULDU

Seul yönetimi, önceki gün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong bandıralı Lighthouse Winmore tankerine el koyduğunu duyurmuştu. Geminin uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait bir gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği belirtiliyor.

Eylül ayında BMGK, nükleer ve füze programını sürdüren Kuzey Kore’ye rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi kararını kabul etmişti. Kararda petrol satışının, ekim ayından yıl sonuna kadarki üç aylık sürede 500 bin varil, 2018'de de 2 milyon varil ile sınırlandırılacağı kaydedilmişti.

BMGK 22 Aralık’ta da Çin ve Rusya’nın desteğiyle Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilerek bu ülkeye ham petrol yıllık ihracatının 4 milyon varille sınırlandırılması ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesine yönelik yaptırım kararını benimsemişti.