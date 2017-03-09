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Güney Kore büyükelçisi: Türkiye bizi komünizmden kurtardı

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo, "Kore-Türkiye Diplomatik İlişkileri 60. Yıl Kutlaması ve Kore Kültür Günü" etkinliğinde konuştu.

09.03.2017 - 02:02
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Güney Kore büyükelçisi: Türkiye bizi komünizmden kurtardı

Milli Kütüphane Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kıvanç'ın yanı sıra Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk katıldı.

Büyükelçi Yunsoo, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kore Savaşı'nın üzerinden 67 yıl geçmesine rağmen Korelilerin hala Türk halkına minnet duyduğunu vurguladı.

Güney Kore büyükelçisi: Türkiye bizi komünizmden kurtardı

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Güney Kore'de 60 rakamının tekrar doğum anlamına geldiğini, dolayısıyla da Güney Koreliler için 60. yılın çok önemli olduğunu vurgulayan Yunsoo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Kore Savaşı sırasında birçok asker göndererek Güney Kore'yi komünist bir ülke olmaktan kurtardı. Kore Savaşı'nda ortaya çıkan birçok annesiz ve babasız çocuğa eğitim vererek uzaklardan insanlık göstermeyi unutmadı. Bunun için Güney Kore olarak minnettarız. Kuzey Kore hala provokasyonlar yaparak uluslararası topluma tehdit oluşturmaktadır. Türkiye, Kuzey Kore'nin bu tür faaliyetlerini hemen şiddetle kınayarak bize destek vermektedir. Bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

"KORECE BİLEN ÖĞRENCİLER, İLİŞKİLERİ BÜYÜTECEK"

Kore dilinin Türkiye'deki bazı okullarda ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yabancı dil olarak öğrenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunsoo, böylece Korece bilen öğrencilerin iki ülke ilişkilerinin gelişiminde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Büyükelçi Yunsoo, konuşmasında ayrıca Kore gazilerine teşekkür etti.

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