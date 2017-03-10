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Güney Kore Cumhurbaşkanı görevinden alındı

Güney Kore'de yolsuzluk skandalı sebebiyle Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi tarafından resmen azledildi.

10.03.2017 - 07:14
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Güney Kore Cumhurbaşkanı görevinden alındı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nde süren Park Geun-hye'nin azil davasında nihai karar çıktı. Bugün toplam sekiz yargıçla toplanan mahkeme oybirliğiyle, 1980'li yılların sonunda demokrasiye geçen ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanını azletti.

VAKIF ARACIYLA BAĞIŞ TOPLAMA SUÇLAMASI

Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in yönettiği vakıf aracılığıyla bağış toplamak ve siyasi menfaat temin etmekle suçlanıyordu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı görevinden alındı

Park hakkında soruşturma izni veren Parlamento, cumhurbaşkanlığı yetkilerini 9 Aralık'ta geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devretmişti. Mahkeme'nin azil davasını o tarihten itibaren 180 gün içinde karara bağlaması gerekiyordu. Anayasa uyarınca, azli takiben 60 gün içinde seçime gidilecek.

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