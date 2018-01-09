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Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme

Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.

AA | 09.01.2018 - 07:09..
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İki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme

"KIŞ OLİMPİYATLARI BARIŞ FESTİVALİ OLSUN"

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz." dedi.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme

"ACELECİ OLMAYACAĞIZ"

Toplantıya ilişkin iyimser sinyaller veren Cho, müzakerelerin bir sonuca bağlanması noktasında "aceleci olmayacaklarını ve toplantıları sürdürebileceklerini" vurguladı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme

SAMİMİ VE SADIK BİR TUTUM UMUDU

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise "İki Kore'nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme

FÜZE VE NÜKLEER PROGRAM GÖLGESİNDE GÖRÜŞME

Bu arada görüşmeler, Pyongyang yönetiminin balistik füze ve nükleer programı nedeniyle Kore Yarımadası'nda süren gergin atmosferde gerçekleşiyor.

Seul ile Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilcilerin katıldığı diyalog toplantılarında Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'nin katılımının yanı sıra, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme

2 YIL SONRA İLK YÜKSEK DÜZEYLİ TOPLANTI

İki ülke arasında bugün başlayan görüşme, Aralık 2015'ten bu yana Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerçekleşen ilk yüksek düzeyli toplantı olma özelliğini taşıyor.

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