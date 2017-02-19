taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Güney Kore: Kim Jong-Nam suikastini Kuzey Kore yaptı

G.Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü, "Kim Jong-un ağabeyi Kim Jong-Nam'ın suikastinin arkasında K.Kore olduğunu düşünüyoruz" dedi.

19.02.2017 - 17:42
  1. Haberler
  2. Dünya

kuzey kore

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ağabeyi Kim Jong-nam'ın Malezya'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin arkasında Kuzey Kore olduğunu ileri sürdü.

"ARKASINDA K.KORE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Jeong Joon-hee, ülkenin resmi haber ajansı Yonhap arıcılığıyla yaptığı açıklamada, "Beş şüphelinin de Kuzey Kore vatandaşı olduğunu göz önünde bulundurarak, suikastin arkasında Kuzey Kore rejiminin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Jeong, Seul yönetiminin, "pervasız ve korkunç" cinayeti endişeyle takip ettiğini belirtti.

Güney Kore: Kim Jong-Nam suikastini Kuzey Kore yaptı

4 K.KORELİ MALEZYA'YI TERK ETTİ

Diğer yandan Malezya polisi, bugün 4 Kuzey Kore uyruklu kişinin suikastın baş şüphelilerinden olduğunu açıkladı. Polis, söz konusu 4 kişinin cinayetin işlendiği gün ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Malezya polisi, dün de Kim Jong-nam'a düzenlenen suikastle bağlantılı olarak bir Kuzey Kore doğumlu kişiyi gözaltına almıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kuzey Kore liderinin ağabeyi Kim Jong-Nam, Malezya'daki bir havaalanında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Hizmeti (NIS) Müdürü Lee Byung-ho de Pyongyang yönetiminin uzun zamandır Kim Jong-nam'ı öldürmeyi planladığını ancak Kim'in Çin tarafından korunduğunu ileri sürmüştü.

Babasının ölümünün ardından 2011'de iktidara gelen Kim, daha önce de eniştesini ve bazı üst düzey yetkilileri infaz ettirmişti. Kim'in eniştesi ve Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song Thaek, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2013'te idam edilmiş, Chang'ın aç köpeklerin önüne atıldığı ileri sürülmüştü.

Güney Kore: Kim Jong-Nam suikastini Kuzey Kore yaptı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

61
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

1222
Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

114
Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

186
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

283
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

191
Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM