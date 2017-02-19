Güney Kore: Kim Jong-Nam suikastini Kuzey Kore yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ağabeyi Kim Jong-nam'ın Malezya'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin arkasında Kuzey Kore olduğunu ileri sürdü.

"ARKASINDA K.KORE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Jeong Joon-hee, ülkenin resmi haber ajansı Yonhap arıcılığıyla yaptığı açıklamada, "Beş şüphelinin de Kuzey Kore vatandaşı olduğunu göz önünde bulundurarak, suikastin arkasında Kuzey Kore rejiminin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Jeong, Seul yönetiminin, "pervasız ve korkunç" cinayeti endişeyle takip ettiğini belirtti.

4 K.KORELİ MALEZYA'YI TERK ETTİ

Diğer yandan Malezya polisi, bugün 4 Kuzey Kore uyruklu kişinin suikastın baş şüphelilerinden olduğunu açıkladı. Polis, söz konusu 4 kişinin cinayetin işlendiği gün ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Malezya polisi, dün de Kim Jong-nam'a düzenlenen suikastle bağlantılı olarak bir Kuzey Kore doğumlu kişiyi gözaltına almıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kuzey Kore liderinin ağabeyi Kim Jong-Nam, Malezya'daki bir havaalanında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Hizmeti (NIS) Müdürü Lee Byung-ho de Pyongyang yönetiminin uzun zamandır Kim Jong-nam'ı öldürmeyi planladığını ancak Kim'in Çin tarafından korunduğunu ileri sürmüştü.

Babasının ölümünün ardından 2011'de iktidara gelen Kim, daha önce de eniştesini ve bazı üst düzey yetkilileri infaz ettirmişti. Kim'in eniştesi ve Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song Thaek, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2013'te idam edilmiş, Chang'ın aç köpeklerin önüne atıldığı ileri sürülmüştü.