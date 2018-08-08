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Güney Kore: Libya'ya giden savaş gemisi insani yardım için

Libya'da kaçırılan teknisyen ve diğer Korelilere yardım için Güney Kore tarafından savaş gemisi gönderildi.

AA | 08.08.2018 - 22:34..
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kacman, Güney Kore Trablus Büyükelçisi Choi Sung-soo ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

İkili, geçen ay Libya'nın batısındaki Hasavine bölgesinde kaçırılan biri Güney Koreli, 3'ü Filipinler vatandaşı 4 kişiyle ilgili görüşme yaptı.

Kaçırılanların durumuna büyük önem verdiklerini ifade eden Güney Koreli Büyükelçi, ülkesinin geçen hafta Libya'ya gönderdiği savaş gemisi hakkında da bilgi verdi. Büyükelçi, savaş gemisinin Güney Koreli teknisyen ve Libya'da bulunan diğer Korelilere ihtiyaç halinde insani yardım sunma amacıyla gönderildiğini belirtti.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kacman ise UMH'nin bu meseleyi yakından takip ettiğini ve serbest bırakılmaları için gereken çabayı sarf edeceğini söyledi.

4 KİŞİ KAÇIRILDI

Kacman görüşmede ayrıca UMH'nin Güney Kore ile iyi ilişkiler içinde olmayı önemsediğini aktardı.

Güney Kore geçen perşembe günü Libya'ya savaş gemisi gönderdiğini açıklamıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kaçırılan 4 kişi için bölgeye savaş gemisi gönderebileceğini belirtmişti.

Libya Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı bir grup 6 Temmuz'da 4 araçla ülkenin güney batısında Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı olan ve başkent Trablus'a su tahliyesinin yapıldığı Hasavine bölgesine gelerek, burada çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 teknisyeni kaçırmıştı.

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