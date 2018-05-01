Güney Kore lideri: Nobel barış ödülü Trump'a verilmeli

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un cuma günü ateşkes köyü Panmunjom’da el ele tutuşarak sınırı geçmeleri ve Panmunjom Deklarasyonu’nun imzalanması sonrası her iki liderin de Nobel Barış Ödülü için adı geçiyor. Ancak Moon ödülün kendisi için o kadar önemli olmadığını gösteren bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ TRUMP'A VERİLMELİ"

Devlet başkanlığı konutu Mavi Saray’dan bir yetkilinin basına verdiği brifinge göre Nobel Barış Ödüllü eski lider Kim Dae-jung’un eşi, Moon’a tebrik mesajı gönderdi ve kendisinin de bu ödülü kazanmasını umduğunu söyledi.

AFP ajansının haberine göre Moon ise bu dileğe cevaben “Ödülü, ABD Başkanı Donald Trump alabilir. Bizim almamız gereken tek şey barış” ifadesini kullandı.

Öte yandan Reuters ajansı da Moon'un bu ifadesini "Ödülü, Trump kazanmalı" olarak aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in

NPR News'in Asya muhabiri Elise Hu ise Mavi Saray'ın şu çevirinin doğru olduğunu açıkladığını duyurdu: "Başkan Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmalı. Bizim ihtiyacımız olan tek şey barış."

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